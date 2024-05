Tom Hardy e Mahershala Ali nel ritorno alla regia di Cary Fukunaga, il thriller 77 Blackout

Dopo James Bond, Cary Fukunaga torna a misurarsi con un nuovo lungometraggio raccontando una notte infernale del 1977 a New York durante un terribile blackout che scatena la criminalità.

Una coppia da seguire con attenzione. Le star Mahershala Ali e Tom Hardy saranno protagoniste del thriller poliziesco 77 Blackout, nuovo progetto registico di Cary Joji Fukunaga dal 2021, come rivela Deadline. Da quanto anticipato, si tratta di un crime thriller notturno ambientato a New York, nella città che non dorme mai, durante un terribile blackout che fa precipitare la metropoli nel caos e nell'illegalità.

Cary Fukunaga torna alla regia dopo l'esperienza alla corte di James Bond con No Time to Die, che ha visto Daniel Craig accomiatarsi dall'agente 007.

Di cosa parla 77 Blackout

Green Book: un piano piano di Mahershala Ali, fresco protagonista di 77 Blackout a fianco di Tom Hardy

Nel 1977, cinque agenti di polizia corrotti organizzano un piano per derubare tre roccaforti criminali: le triadi di Hong Kong, la mafia italiana e la mafia di Harlem, tutto in una notte. Quando un blackout colpisce la città la notte della rapina, il team è costretto a navigare in un paesaggio infernale mentre anni che li hanno visti oberati di lavoro e sottopagati costringono ciascuno di loro a confrontarsi con la propria moralità.

Al momento non sappiamo quando inizieranno le riprese del thriller, ma possiamo immaginare che nei prossimi mesi Mahershala Ali sarà molto impegnato, quando prenderà il via la lavorazione del preannunciato reboot di Blade.