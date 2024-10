Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan: cast all star per la nuova serie di Guy Ritchie

Star inglesi a rapporto per la nuova serie di Guy Ritchie, The Associate, che verrà realizzata prossimamente per Paramount+.

Alcune delle star inglesi più amate sono in trattative per recitare nella nuova serie firmata da Guy Richie, The Associate, che verrà realizzata per Paramount+. L'interprete di Venom Tom Hardy, la sempreverde Helen Mirren e l'ex James Bond Pierce Brosnan potrebbero ben presto ritrovarsi sull'adrenalinico set del regista di The Snatch per raccontare la storia di due generazioni di gangster, dei loro affari di famiglia, delle complesse relazioni che li vedono collegati e dell'uomo che viene contattato per risolvere i loro problemi. Le sorti della famiglia criminale saranno a repentaglio nello show che mostra come il clan più potente di Londra possa, dall'oggi al domani, perdere il loro potere.

Nella serie prodotta da Showtime/MTV Studios con 101 Studios Tom Hardy interpreterà Henry, personaggio tanto bello quanto pericoloso che ha il compito di risolvere i problemi. Helen Mirren e Pierce Brosnan vestiranno i panni, rispettivamente, della matriarca e del patriarca della famiglia criminale.



Una reunion gradita sul set

Helen Mirren in una scena

The Associate vedrà la reunion tra Tom Hardy e Guy Rutchie dopo RocknRolla. Per Helen Mirren il lavoro arriverà dopo le riprese della seconda stagione di 1923, prequel di Yellowstone ideato dal patron Taylor Sheridan. Mirren e Pierce Brosnan, di recente, hanno lavorato fianco a fianco nel film Netflix The Thursday Murder Club, le cui riprese si sono conclude a settembre.

Guy Ritchie dirigerà la serie The Associate, produttore esecutivo insieme allo sceneggiatore Ronan Bennett, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin e Ivan Atkinson.