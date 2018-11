Tom Hardy eletto Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico!

La star Tom Hardy è stato insignito oggi del titolo di Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico per il valore ottenuto in ambito artistico da parte del Principe Carlo in una cerimonia a Buckingham Palace.

Il protagonista di Mad Max e Venom è amico dei principi William e Harry ed è comparso tra gli invitati al matrimonio tra il più giovane dei figli di Lady Diana e Meghan Markle lo scorso maggio. Il Principe del Galles l'ha eletto come Comandante nella classica cerimonia, che ha visto premiato anche l'autore letterario Ken Follett.

#TomHardy

È stato nominato Comandante dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico per il valore ottenuto in ambito artistico.

Dal Principe Carlo pic.twitter.com/BpL7KIIuPM — falsaingenua (@falsaingenua) 18 novembre 2018

Tom Hardy, 41enne, ha ricevuto la sua prima nomination all'Oscar nel 2015 per Revenant - Redivivo ed è comparso anche in successi come Inception e Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno. Nella passata stagione si era sparsa la voce che l'attore, insieme ai principi William e Harry, fosse comparso in una scena di Star Wars: Gli ultimi Jedi sotto le sembianze di stormtrooper, ma la scena poi non è arrivata nel montaggio finale della pellicola.

Lo scorso agosto, Tom dichiarava però qualcosa di allarmante:

"Hai scalato l'Everest. Essere riuscito anche solo ad avvicinarti alla fottuta montagna è un miracolo, figurarci scalarla. Vuoi ritornare indietro e rifarlo? O vuoi scendere dalla montagna e andare a cercare una spiaggia? Cosa ti attira verso questa arte? A questa età non lo so più. In un certo senso ne ho abbastanza. Se devo essere brutalmente onesto voglio andare avanti con la mia vita".