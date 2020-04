Tom Hanks torna in tv, ma resta a casa: "È uno strano momento per far ridere"

Saturday Night Live: il cast del 2010

Saturday Night Live è tornato sugli schermi con un episodio letteralmente "fatto in casa", con la partecipazione di Tom Hanks. Come si può vedere nel video, il celebre varietà, per l'occasione ribattezzato Saturday Night Live at Home, era stato sospeso il mese scorso a causa delle misure restrittive in vigore a New York per combattere l'attuale emergenza sanitaria, e ha annunciato qualche giorno fa tramite i social che sarebbe tornato avvalendosi di un nuovo format: gli attori, i musicisti e gli ospiti speciali (nella fattispecie Hanks come conduttore e Chris Martin come ospite musicale) hanno contribuito ciascuno da casa propria, tramite il sistema di videoconferenze Zoom.

Hanks ha contribuito con il consueto monologo, dove ha rassicurato il pubblico americano, anche sul proprio stato di salute: "Non vi preoccupate, mi ero rasato la testa per una parte, i capelli mi stanno ricrescendo lentamente". Hanno partecipato all'episodio anche Alec Baldwin, intervenuto telefonicamente nei panni di Donald Trump, e Larry David, che si è congedato dal pubblico nel ruolo di Bernie Sanders.

Saturday Night Live: Lorne Michaels, creatore dello show

La quarantacinquesima stagione di Saturday Night Live è iniziata il 28 settembre 2019 ed è andata avanti regolarmente per i primi quindici episodi, fino al 7 marzo. Il varietà doveva tornare il 28 marzo con John Krasinski come conduttore, ma l'episodio è stato cancellato a causa delle misure di sicurezza legate ai teatri a New York. La puntata di stanotte è pertanto la prima nella storia dello show a non essere veramente in diretta, ma fatta interamente di segmenti preregistrati a casa dei singoli partecipanti. Al momento non è ancora noto se questo nuovo format rimarrà in vigore fino alla conclusione della stagione, la cui durata tradizionale si estende fino a metà maggio. Nel corso dell'episodio è anche andato in onda un omaggio a Hal Willner, storico produttore musicale del programma, scomparso cinque giorni fa per complicazioni legate al COVID-19. All'omaggio hanno partecipato volti noti della storia dello show come Tina Fey, Adam Sandler e John Mulaney.