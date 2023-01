Tom Hanks smetterà mai di recitare? Le parole dell'attore su un possibile ritiro dalle scene

Tom Hanks sullo schermo è una realtà che ci accompagna da così tanti anni, che sembrerebbe davvero strano immaginare un giorno in cui non sarà più così. E a quanto pare lo stesso vale per l'attore, che non sembra avere intenzione di ritirarsi dalle scene, né ora, né in futuro.

Molti di noi sono nati e cresciuti con i suoi film, altri hanno potuto vederlo debuttare al cinema e in tv, e i più giovani lo stanno imparando ad amare anche grazie alle ultime uscite.

Tom Hanks è uno degli attori più noti e prolifici di Hollywood, e se tutto va come deve andare, continuerà ad essere così ancora a lungo.

La star ha infatti recentemente rivelato ai microfoni di Variety, in occasione della premiere del suo ultimo film, Non così vicino, che "No, non ho alcune intenzione di ritirarmi [dalle scene]".

I 12 migliori film con Tom Hanks

"Non lavoro perché devo lavorare per forza. Sono in una posizione molto fortunata" si legge ancora su Screen Rant, che riporta le parole di Hanks "Io e Rita [Wilson, attrice e moglie di Hanks] ne parliamo spesso, per noi ci sono solo due ragioni per lavorare: [il prossimo progetto] sarà bello, un buon film, e sarà divertente. E se non sembra che si verificherà almeno una di queste due cose, me ne starò a casa fino a quando sarà. Non ho bisogno di far nulla".

E allora speriamo anche noi che nel futuro di Tom Hanks potranno esserci tanti altri titoli divertenti e di qualità, così da poter continuare ad ammirare il suo talento sullo schermo.