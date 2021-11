Tom Hanks ha rifiutato di andare nello spazio: "Avrei dovuto pagare 28 milioni di dollari"

A Tom Hanks era stato offerto ciò che poi è avvenuto per William Shatner, andare nello spazio grazie a Jeff Bezos; ma l'attore non era disposto a pagare una cifra esorbitante per farlo.

Tom Hanks sarebbe potuto andare nello spazio qualche settimana fa, ma l'onore è poi è andato a William Shatner. Non che Hanks sembri poi tanto dispiaciuto della cosa, considerando il fatto che è stato lui stesso a rifiutare l'offerta. Il motivo? Gli avevano chiesto 28 milioni di dollari.

Lo scorso 13 ottobre l'attore di Star Trek William Shatner è diventato la persona più anziana ad andare nello spazio a bordo del razzo Blue Origin, del fondatore di Amazon Jeff Bezos.

Quella che per Shatner è stata, a detta sua "la più profonda delle esperienze", tuttavia, avrebbe potuto avere tutt'altro protagonista: l'attore di Sully e Cast Away Tom Hanks, a cui era stata offerta l'opportunità, da lui poi rifiutata, come ha raccontato al Jimmy Kimmel Live.

"È vero che Jeff Bezos ti aveva proposto di andare nello spazio prima di chiedere a William Shatner?" ha domandato il conduttore.

"Beh, sì, a patto che pagassi. E sapete, sarebbe costato 28 milioni di dollari o qualcosa del genere" è stata la risposta di Hanks, che ha poi aggiunto "Me la passo bene, Jimmy, ma non ho intenzione di pagare 28 milioni di dollari per questo".

E subito dopo, l'attore ha poi fatto ciò che gli attori fanno meglio: fingere!

"Sai, possiamo fare una simulazione di... 12 minuti? Durava tanto il lancio? Sì, basta fare così per quattro minuti, poi fai finta di slacciarti le cinture e galleggiare, di nuovo così per quattro minuti...".

"Magari nello spazio ci andrei per vivere l'esperienza, ma non pagherei 28 milioni per farlo" conclude.