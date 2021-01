Tom Hanks, Justin Timberlake, Demi Lovato e tante altre star per Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca

Il 20 gennaio Joe Biden e Kamala Harris verranno ufficialmente riconosciuti come nuovo Presidente a Vice-Presidente degli Stati Uniti, e per l'occasione Tom Hanks e tante altre star internazionali prenderanno parte allo speciale televisivo Celebrating America.

Joe Biden e suo figlio Beau. Dietro di loro, Barack Obama

La cerimonia d'insediamento di Biden-Harris verrà mostrata su diversi network americani, tra i quali anche ABC, NBC, CBS, MSNBC e CNN, oltre che su Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW from Fox, e AT&T, DIRECTV e i canali social ufficiali del Presidential Inaugural Committee, come riporta anche Deadline. Hanks condurrà lo speciale che vedrà la partecipazione di grandi nomi della musica come Justin Timberlake, Demi Lovato, Ant Clemons e Jon Bon Jovi, più altri che verranno presto annunciati.

Lo show della durata di 90 minuti sarà in gran parte virtuale, per questioni di sicurezza legate alla pandemia e ai recenti accadimenti socio-politici, ma il giuramento di Biden e Harris avverrà come da programma a mezzogiorno (ora americana) a Capitol Hill (pur con tutte le dovute precauzioni del caso).

"Questa sarà un'opportunità unica per dimostrare quanto resiliente sia lo spirito di un'America Unita" ha affermato il CEO di PIC Tony Allen "Abbiamo assistito all'operato di innumerevoli eroi negli ultimi mesi, accorsi in prima linea per aiutare i loro compagni americani, e così racconteremo le loro storie, diffonderemo la loro luce, e celebreremo il meglio di questo paese e delle sue persone con questo evento" ha aggiunto il Presidente della Delaware State University. E conclude Allen "La nostra priorità è, ovviamente, la sicurezza di ognuno, quindi mentre molti di noi vi assisteranno dalle proprie dimore, noi creeremo dei momenti di reale connessione che daranno risalto a una nuova e inclusiva era americana guidata da una leadership al servizio e in rappresentanza di tutti gli americani".