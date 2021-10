Tom Hanks si imbuca ad un matrimonio sulla spiaggia di Santa Monica (FOTO E VIDEO)

Tom Hanks si è imbucato ad una festa di matrimonio a Santa Monica, nel sud della California: Diciembre e Tashia Farries si sono sposati sulla spiaggia lo scorso fine settimana, celebrando il grande giorno con foto e video in compagnia delle loro famiglie, del loro figlio di un anno e... di uno degli attori hollywoodiani più famosi al mondo.

All'improvviso eccolo lì: Hanks si avvicina per salutare la coppia; l'attore, come si può vedere dal video, ha detto loro che stava guardando il matrimonio da lontano e dopo aver rimuginato un po' sulla bellezza dei due sposi ha deciso di avvicinarsi per chiedere se poteva farsi una foto con loro.

La sposa, Tashia, è uno chef privato per le celebrità e pur essendo abituata a questo tipo di incontri non è riuscita a trattenersi quando ha visto la star di Forrest Gump. È stato un momento speciale per tutti i presenti e la coppia ha ammesso che, in un certo senso, ha consolidato l'amore che già provano l'uno per l'altra.

Il fratello di Diciembre è morto da poco e una sua foto era stata incollata sopra una delle sedie durante la cerimonia. L'attore, incuriosito, ha chiesto la data di nascita del fratello defunto dello sposo per scoprire che erano nati lo stesso giorno. "Era come se fosse un messaggio da parte di mio fratello, come se anche lui fosse lì con noi!" ha spiegato Diciembre.