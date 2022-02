Tom Hanks, il figlio Chet Hanks racconta la sua vita col celebre padre: "Un'esperienza complicata"

Chet Hanks è conosciuto per essere il figlio ribelle della star Tom Hanks. In un nuovo video Youtube, ha rivelato com'è stata la vita in una famiglia famosa, un'esperienza che ha definito un'arma a doppio taglio, non proprio piacevole.

In un video pubblicato in questi giorni su Youtube, Chet Hanks ha rivelato che, nonostante i genitori Tom Hanks e Rita Wilson lo abbiano amato tantissimo, la sua vita in una famiglia così ricca e famosa non è stata proprio facile:

"Ci sono molti vantaggi, ma a volte può essere piuttosto strano. Posso fare un sacco di cose fantastiche che molte persone non hanno l'opportunità di fare. Posso viaggiare per il mondo, soggiornare in hotel di lusso, volare su aerei privati ​​e sono molto fortunato per quello. Non cambierei la mia situazione. La mia esperienza però è stata ancora più complicata perché oltre alla fama già tossica, non ero nemmeno famoso".

Chet ha continuato, dicendo che essendo solo il figlio di una star di Hollywood ha ricevuto anche molti commenti sprezzanti nei suoi confronti: "Ero solo il figlio di qualcuno famoso, quindi non avevo nemmeno fatto nulla per meritare alcun tipo di riconoscimento e questo ha creato molto disprezzo".

Tom Hanks parla di uno dei suoi peggiori film, spiegando perché è andato male

Il figlio di Tom Hanks parla dei pregiudizi, di tutto quello che ha dovuto superare per far capire che non era solo il figlio di... ma molto di più: "Le persone avevano un'opinione su di me prima ancora di avere la possibilità di conoscermi ed è stato estremamente difficile abbattere i loro muri".

Chiudendo il video, poi, Chet Hanks ha rivelato che presto farà altre dichiarazioni scottanti sulla sua vita a Hollywood. Presto un altro video in arrivo? Staremo a vedere.