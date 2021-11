Tom Hanks: "Non mi hanno mai chiesto di recitare in un film della Marvel"

Tom Hanks ha rivelato che non gli è stato chiesto di far parte del Marvel Cinematic Universe: l'icona di Hollywood, che è stata per decenni una delle più grandi star del settore, è attualmente protagonista del film di fantascienza Finch, di Apple TV+.

Finch: Tom Hanks in un'immagine

Con la recente uscita di Eternals, l'MCU è entrato nella fase post-Avengers: nell'ultimo film è stata introdotta la squadra immortale che ha vegliato sul nostro universo ed ha introdotto la trama del multiverso, che sarà una componente fondamentale anche dell'ormai prossimo Spider-Man: No Way Home.

Come sempre, ci sono molte speculazioni sul futuro del MCU e su quali attori saranno scelti per interpretare i nuovi personaggi che saranno presentati da Marvel: tutto ciò che sappiamo per certo è che Hanks, che ha affermato che lo studio non gli ha chiesto di partecipare a nulla, non fare parte di nessuno dei prossimi film.

Finch: Tom Hanks in un primo piano

In un'intervista di SmartLess Podcast, realizzata dagli attori Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes, alla star di Forrest Gump è stato chiesto se sarebbe interessato a prendere parte ad un progetto Marvel. Tom Hanks ha risposto con le seguenti parole: "Ecco il problema... Prima di tutto non mi hanno mai chiamato, neanche una volta. E penso che se uno di questi giorni lo facessero mi proporrebbero di interpretare un segretario della difesa o qualcosa del genere."