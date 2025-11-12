Tom Ford torna alla regia con Un grido fino al cielo, nel cast anche Adele al suo debutto cinematografico

I produttori del nuovo film, un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Anne Rice, hanno svelato i nomi degli interpreti.

Tom Ford ritornerà su un set cinematografico per realizzare il film Un grido fino al cielo, un adattamento del romanzo scritto da Anne Rice. La produzione ha ora annunciato il cast del progetto e tra i nomi delle star coinvolte ci sarà anche la cantante Adele, al suo debutto come attrice.

Cosa racconterà il film

Un grido fino al cielo potrà contare su un gruppo di interpreti di altissimo livello, e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica, che comprende, oltre ad Adele, anche Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann, e Lux Pascal.

Venezia 2016: Tom Ford sul red carpet della cerimonia di premiazione

Il romanzo di Anne Rice racconta una storia di musica e vendetta ambientata in Italia, nel diciottesimo secolo. I protagonisti saranno due uomini castrati che lottano per avere successo nel mondo dell'opera. Tra le tematiche affrontate tra le pagine ci sono quelle legate all'identità, al tradimento, all'amore, alla ricerca della propria libertà artistica e personale.

Il ritorno di Ford al cinema

Il nuovo film diretto da Tom Ford è attualmente nella fase di pre-produzione a Londra e a Roma. Le riprese dovrebbero invece iniziare a metà gennaio per avere un'uscita nelle sale in autunno, in modo da puntare alla stagione dei premi cinematografici, sfruttando probabilmente anche la presentazione in qualche festival in programma dopo l'estate.

Ford, oltre a essere impegnato come regista e sceneggiatore, sarà anche produttore tramite la sua Fade To Black.

Lo stilista, in precedenza, ha diretto nel 2009 A Single Man con star Colin Firth e nel 2016 Animali notturni (di cui potete leggere la nostra opinione) con protagonisti Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Aaron Taylor-Johnson e Michael Shannon.