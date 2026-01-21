Tom Ford gira a Roma e Caserta Cry To Heaven, il suo primo film in dieci anni

Hanno preso il via lunedì 19 gennaio a Roma le riprese di Cry To Heaven, primo film di Tom Ford in 10 anni che porteranno sui set della Capitale e di Caserta una pioggia di star compresa la cantante Adele, che lo stilista ha voluto nella sua nuova produzione.

Tratto dal romanzo di Anne Rice Un grido fino al cielo, il film prevede 9 settimane totali di riprese previste a Roma e una settimana a Caserta, secondo Italyformovies.it. 180 i professionisti della troupe coinvolti.

Scritto dallo stesso Tom Ford, Cry To Heaven porterà in Italia le star Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Hunter Schafer, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann, e Lux Pascal, sorella di Pedro Pascal, oltre alla cantante Adele, qui al debutto come attrice.

Tom Ford alla Mostra del Cinema di Venezia

Di cosa parla il nuovo film di Tom Ford?

Ambientato nell'Italia del Settecento, Cry To Heaven si concentra su un mondo sconosciuto ai più, quello dei cantori castrati. Tonio, erede di una nobile famiglia veneziana, a quindici anni viene drogato, rapito e castrato: da quel momento vivrà solo per coltivare la sua passione per la musica e per la vendetta. Guido, di origini umili, è il suo insegnante: anch'egli educato alla lirica, ha però perso la voce a 18 anni in seguito a una malattia e Tonio rappresenta la sua unica vera speranza di riscatto. Insieme, soffrono e lottano per vivere e amare non come emarginati, ma come veri uomini.

Con all'attivo due lungometraggi da regista, l'acclamato A Single Man e il drammatico Animali notturni, due anni fa Tom Ford ha dichiarato a GQ l'intenzione di ritirarsi dal mondo della moda per concentrarsi esclusivamente sul cinema:

"Voglio passare i prossimi 20 anni della mia vita a fare film. E il tempo stringe. Quindi era giunto il momento di dire addio alla moda. La moda è un gioco da ragazzi".

A quanto pare, dopo aver parlato con diversi studi, Ford ha deciso di autofinanziare il film per poterlo girare alle sue condizioni, con l'intenzione di lanciarlo sul mercato una volta terminata la produzione. Vista l'ambientazione italiana, è possibile un debutto alla Mostra del Cinema di Venezia.