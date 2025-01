Tom Ford torna alla regia dopo Animali notturni: ecco il nuovo progetto

Tom Ford ha diretto soltanto due film nella sua carriera da regista ma entrambi sono stati particolarmente apprezzati da pubblico e critica. In particolare, Animali notturni, uscito nelle sale nel 2016.

A distanza di nove anni dall'uscita nelle sale, Tom Ford potrebbe abbandonare nuovamente le passerelle per tornare dietro la macchina da presa e riprendere il filo del discorso interrotto con il cinema.

Addio al mondo della moda

Ad inizio anno, Tom Ford ha dichiarato a GQ di avere intenzione di abbandonare il mondo della moda per dedicarsi completamente al cinema:"Voglio trascorrere i prossimi vent'anni della mia vita a fare film. Il tempo stringe, era arrivato il momento di dire addio alla moda, che è un gioco per giovani".

Tom Ford sul set di A Single Man

Ford ha debuttato come regista nel 2009 dirigendo A Single Man, per poi replicare sette anni più tardi con Animali notturni, nel quale ha diretto Jake Gyllenhaal, Amy Adams e Aaron Taylor-Johnson.

Il nuovo progetto di Tom Ford un altro nel cassetto

Ambientato nella Venezia del XVIII secolo, il nuovo progetto di Tom Ford s'intitolerà Cry to Heaven e segue le vicende di due collaboratori improbabili: un nobile veneziano e un cantante calabrese vittima di castrazione, entrambi determinati ad emergere nel mondo dell'opera.

Il film è un adattamento del romanzo di Anne Rice e il casting è ancora in corso. Le riprese dovrebbero iniziare proprio nel 2025. Inoltre, Tom Ford avrebbe nel cassetto un ulteriore progetto, in questo caso una storia completamente originale ma della quale al momento non si sa nulla.