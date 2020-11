Tom Ford – Percorsi di Moda e Cinema, dal Fashion Universe a Nocturnal Animals, disponibile il libro

Tom Ford - Percorsi di Moda e Cinema, dal Fashion Universe a Nocturnal Animals, la prima monografia esistente su Tom Ford, scritta da Umberto Mentana e distribuita da Messaggerie Libri, è acquistabile in qualsiasi libreria fisica di fiducia o store digitale.

Tom Ford, fashion designer di successo e nuova voce del cinema statunitense contemporaneo, viene raccontato per la prima volta in un libro: le frequentazioni presso lo Studio 54 di New York lo porteranno trasversalmente a diventare il direttore creativo di marchi importantissimi della Moda, come Gucci, fino alla fondazione del suo brand indipendente "Tom Ford".

La sua scelta di mettersi alla prova con il Cinema ottiene un successo poderoso prima con A Single Man (2009) e poi con Animali notturni (2016). L'esperienza individuale di Ford, in Tom Ford - Percorsi di Moda e Cinema, dal Fashion Universe a Nocturnal Animals, si configura come guida per comprendere le dinamiche e i significati profondi intessuti fra l'universo cinematografico e quello della Moda che, proprio in quest'ultimo decennio, con l'innovativa formula del Fashion Film, riesce a farsi portavoce dell'estetica ibrida e brillante del cinema.