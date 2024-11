Tom Cruise in trattative con Paramount per il sequel di Giorni di tuono

Tom Cruise vuole realizzare un sequel di un altro dei suoi classici d'azione, e non è quello che ci si aspetta. L'attore-produttore sta cercando di realizzare il seguito del suo film sulle corse NASCAR del 1990, Giorni di tuono, oltre che a un sequel di Top Gun: Maverick e di Mission: Impossible.

Mission: Impossible 8, Tom Cruise appeso a un aereo in volo nelle foto e nei video dal set

Tutto quello che sappiamo sui progetti di Cruise

L'attore è infatti in trattative con la Paramount per Giorni di tuono 2. In apparenza, l'idea sembra piuttosto audace. Alla sua uscita, il film non ha ottenuto successo al botteghino (ha guadagnato 157 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione di 60 milioni di dollari), e ha ricevuto recensioni contrastanti e negative dalla critica. Ma dopo aver fatto rivivere e modernizzato Top Gun del 1984 con il film campione d'incassi Top Gun: Maverick, l'attore crede di poter fare la stessa magia con il suo dramma sulle corse (che, come il Top Gun originale, è un film della Paramount prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer e diretto da Tony Scott).

Giorni di tuono: Tom Cruise tra i bolidi

L'idea di un revival di Thunder è già stata ventilata in passato: una volta la Paramount ha proposto un reboot del titolo come show televisivo per Paramount+, un'idea che Cruise ha respinto.

I fattori chiave sono la sceneggiatura del progetto (lo studio sta contattando potenziali sceneggiatori) e la fitta agenda dell'attore-produttore 62enne. Cruise sta per iniziare le riprese del misterioso prossimo film del regista di The Revenant Alejandro G. Iñárritu per la Warner Bros./Legendary, sta sviluppando un film di Doug Liman per la Universal ambientato nello spazio e sta sviluppando un sequel di Maverick (che Cruise e la Paramount considerano entrambi una priorità assoluta).

La locandina di Giorni di tuono

"Sta parlando con la Paramount di Top Gun e Giorni di tuono", ha detto un insider dello studio. "Si tratterà di quello che verrà realizzato prima in termini di sceneggiatura. Dipende dall'idea e, in ultima analisi, dalla sceneggiatura".

I film sulle corse sono diventati di moda ultimamente, con il successo del film Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold del 2019, il meno riuscito dramma sulle corse Ferrari di Michael Mann del 2023 e F1 del prossimo anno, che vede protagonista Brad Pitt ed è diretto dal regista di Maverick Joseph Kosinski (che sembrerebbe la scelta ideale per dirigere Giorni di tuono 2, ma che forse non sarebbe troppo entusiasta di fare un film sulle corse dietro l'altro).