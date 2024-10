Tom Cruise: le riprese del prossimo film di Iñárritu per Warner Bros. inizieranno a breve nel Regno Unito

Il film di Tom Cruise della Warner Bros. e della Legendary Entertainment, diretto da Alejandro González Iñárritu, dovrebbe iniziare la produzione nel Regno Unito. La data di inizio delle riprese non è ancora stata confermata, ma secondo Variety potrebbe essere già il mese prossimo.

Il progetto, ancora senza titolo, sarà il primo film in lingua inglese di Iñárritu dopo The Revenant. Il film sarà prodotto e diretto da Iñárritu, con una sceneggiatura scritta da lui stesso nel 2023 insieme ai co-sceneggiatori di Birdman Nicolas Giacobone e Alexander Dinelaris, insieme a Sabina Berman. I dettagli sulla trama non sono ancora stati resi noti. Il cast comprende anche Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons e Sophie Wilde.

I progetti di Cruise e Iñárritu

Questo sarà il primo film di Cruise da quando, a gennaio, ha firmato un accordo per lo sviluppo e la produzione di film per il cinema con la Warner Bros. Discovery. Il suo ultimo progetto con lo studio è stato Edge of Tomorrow una decina di anni fa. Più recentemente, Cruise è apparso in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno e Top Gun: Maverick.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise in una scena d'azione

Tra gli altri titoli in uscita di Cruise c'è l'ottavo capitolo di Mission: Impossible per la Paramount e un film d'azione della Universal di Doug Liman che lo vedrà nei panni del "primo civile a fare una passeggiata spaziale" fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Iñárritu ha vinto due volte l'Oscar per la regia di Birdman nel 2015 e The Revenant nel 2016. A questi progetti ha fatto seguire Carne y Arena del 2017, un cortometraggio in realtà virtuale che offre agli spettatori la prospettiva dei migranti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico con un coyote. Il progetto ha debuttato al Festival di Cannes nel 2017 e ha ottenuto un Oscar speciale nel 2018.