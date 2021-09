Tom Cruise e gli stunt pericolosi, Matt Damon svela la verità: "Il suo metodo funziona sempre!"

Tom Cruise è noto per interpretare da solo tutti gli stunt dei suoi film, anche i più pericolosi. Nel corso della sua partecipazione a Desus & Miro su Showtime, Matt Damon si è lasciato andare a una rivelazione sul rapporto tra il protagonista di Top Gun e gli stunt. La verità di Damon è molto più divertente di quanto possiate immaginare!

Mission: Impossible 7, Tom Cruise sul set

Come riportato da Cinema Blend, Matt Damon ha raccontato di aver chiesto a Tom Cruise in che modo riuscisse a interpretare da solo tutti i suoi stunt. La risposta del protagonista del franchise di Mission: Impossible è inaspettata e spiega alla perfezione il modo in cui poter fare una cosa del genere! Matt Damon ha raccontato: "Si tratta di un trucchetto davvero magico. Sul set di Jason Bourne non mi hanno mai lasciato fare gli stunt. Ne ho parlato con Tom Cruise una decina di anni fa e gli ho chiesto in che modo a lui lasciano fare sempre tutti gli stunt".

Matt Damon ha continuato: "Al che, Tom mi ha risposto: 'Beh, vado dal tizio addetto alla sicurezza sul set. Gli racconto il modo in cui ho sognato di progettare e organizzare la scena e lo stunt in modo particolareggiato. Infine, gli dico che sarò io stesso a interpretarlo. Nel caso in cui lui mi dica che è troppo pericoloso, io gli dico che assumerò un altro addetto alla sicurezza!'".

In genere, a occuparsi della sicurezza su un set è una compagnia che garantisce affinché tutta la crew e le persone coinvolte nelle riprese di un nuovo progetto ne escano fuori indenni. La storia che Tom Cruise ha raccontato è accaduta veramente sul set di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma. In quell'occasione, infatti, Tom Cruise ha licenziato una compagnia assicurativa perché contraria al suo stunt sul Burj Khalifa. Così, l'attore, ha deciso di affidare il lavoro a un'altra compagnia assicurativa che coprisse tutte le spese e gli lasciasse interpretare il pericoloso stunt.

Ovviamente, Tom Cruise si trova in una posizione adatta per poter orientare una produzione così grande. Il nostro dubbio riguarda il potere di Matt Damon e l'eventuale riuscita di stunt come quelli interpretati con disinvoltura da Cruise. Qualche tempo fa, Tom Cruise ha parlato dell'emozione di interpretare gli stunt - nonostante le ossa di troppo rotte.