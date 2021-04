Tom Cruise: "Non usare stunt ripaga in divertimento le numerose ossa rotte"

Secondo Tom Cruise, non usare stunt durante le riprese cinematografiche può essere pericoloso ma ripaga in divertimento le numerose ossa rotte

Tom Cruise ha un rapporto difficoltoso con gli stunt. Nel corso della sua carriera, infatti, l'attore si è affermato come un amante della fisicità nei suoi film a dispetto della pericolosità di determinate scene. Noto per aver recitato in sequenze assai rischiose, Cruise ha rivelato che il divertimento ha ripagato le numerose ossa rotte.

Tom Cruise in una celebre sequenza di Mission: Impossible

In occasione di una puntata di The Graham Norton Show, Tom Cruise ha parlato dei suoi trascorsi e, in modo particolare, si è soffermato sulla sua tendenza a recitare senza stunt. Noto per interpretare personalmente anche le sequenze più rischiose, Cruise ha raccontato: "Trovo molto divertente recitare nelle scene più pericolose senza l'uso di stunt. All'inizio può essere snervante ma poi diventa molto divertente e non la smetto più di ridere. Ovviamente, per questo motivo mi sono rotto numerose ossa ma il divertimento che ne deriva è impagabile!".

Nel corso degli ultimi anni, Tom Cruise ha cavalcato una moto da corsa e si è lanciato con il veicolo da un'altezza di circa cinquecento metri. Non dimenticate neppure il fiato sospeso sott'acqua per ben sei minuti e le sequenze girate all'esterno del Burj Khalifa di Dubai. In occasione delle riprese di Mission Impossible: Fallout, Tom Cruise si è reso protagonista di un salto HALO - High-altitude military parachuting a un'altezza compresa tra i venticinque e i trentamila piedi. Lo stunt in questione è stato consentito grazie all'aiuto della United Arab Emirates Royal Air Force. La sequenza è stata a tal punto complessa da girare da aver necessitato un processo preparatorio di circa un anno.

Tuttavia, le cose non sono sempre andate per il verso giusto e Tom Cruise ha spesso riportato ferite, contusioni e lesioni alle ossa. Recentemente, l'attore ha recitato in Top Gun: Maverick e in Mission: Impossible 7. Mentre la distribuzione del primo è slittata al 12 novembre 2021, al secondo toccherà uscire al cinema il 27 maggio 2022.