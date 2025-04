Tom Cruise è sottovalutato come attore? Così la pensa una celebre star di Hollywood

Tom Cruise è stato il volto di molti dei più grandi blockbuster di Hollywood e rimane uno dei più ambiti e sfuggenti produttori di successo del settore. Tuttavia, Kenneth Branagh, stimato attore e regista, nonché collega di Cruise nel film Operazione Valchiria, è convinto che alcune persone non gli stiano dando ancora abbastanza credito.

Cruise sarà presto insignito del BFI Fellowship, il più prestigioso riconoscimento conferito a un attore o a un produttore dal British Film Institute. In vista dell'onorificenza, il Times di Londra ha incontrato Branagh per parlare dell'etica di una delle più grandi star del cinema di sempre. Ma se chiedete a Branagh, considerare Cruise una semplice star del cinema significa fargli un torto.

"Se mai si stancherà di stupire il mondo con l'azione, sorprenderà coloro che lo considerano solo una star del cinema", ha dichiarato Branagh. "Quello che ha fatto con 'Mission' e 'Top Gun' è unico: intrattenimento cinematografico con il serio intento di farvi divertire al cinema. Ma è un attore sottovalutato, per il quale si prospetta un'epoca d'oro per le interpretazioni".

Tom Cruise e il suo rapporto con il Regno Unito

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena

Branagh ha poi aggiunto che la star di Mission: Impossible, che ha girato diversi film nel Regno Unito, va molto d'accordo con la gente del posto ed è sempre un ospite gradito quando gira oltreoceano.

Assassinio sul Nilo: un primo piano di Kenneth Branagh

L'attore e regista ha aggiunto: "Trova il suo angolo tranquillo, si gode l'atmosfera ed è sempre gentile quando viene notato. È un ridanciano naturale, si diverte molto in quello che fa e questo è contagioso".

Alla notizia di aver ricevuto la massima onorificenza del BFI per la recitazione, Cruise ha dichiarato: "Sono davvero onorato. Ho girato film nel Regno Unito per oltre 40 anni e non ho intenzione di smettere". La star è attesa al cinema il 22 maggio prossimo con l'ottavo capitolo della sua saga più amata, Mission: Impossible - The Final Reckoning.