Tom Cruise ha salvato la sua agente dal licenziamento per via dei suoi post pro-Palestina

Tom Cruise avrebbe evitato il licenziamento della sua agente, finito nel mirino della sua agenzia per via di alcuni post pro-Palestina. Il mese scorso Maha Dakhil, co-responsabile del settore cinematografico della potente agenzia di Hollywood CAA, è stata costretta a dimettersi dal dal consiglio di amministrazione dell'agenzia per via di alcune storie su Instagram a sostegno della Palestina.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell in una scena d'azione

Tom Cruise ha mostrato sostegno alla sua agente che, secondo Variety, Daha è stata sollevata dalle sue funzioni di co-dirigente, anche se le è stato permesso di continuare a svolgere il ruolo di agente dopo il supporto pubblico di Cruise.

Secondo il report, Tom Cruise ha incontrato Maha Dakhil presso il suo ufficio della CAA il 15 novembre. Una mossa considerata di grande supporto, visto che Tom "ha compiuto il raro passo di andare di persona per mostrare sostegno alla sua agente in difficoltà".

Maha Dakhil, una dei migliori agenti dell'agenzia di talenti CAA, aveva scatenato una tempesta con i suoi post su Instagram il mese scorso, incluso uno che diceva: "Cosa c'è di più straziante che assistere a un genocidio? Testimoniare la negazione del genocidio in corso". La reazione interna suscitata dalla sua presa di posizione l'ha costretta a dimettersi consiglio dell'agenzia dopo aver anche ripubblicato un'immagine su Instagram che diceva: "State attualmente imparando chi sostiene il genocidio".

La punizione non si è fatta attendere, anche se dopo la reazione negativa da parte di CAA e delle agenzie rivali Maha Dakhil aveva cancellato entrambe le immagini e si era scusata pubblicamente. "Ho commesso un errore con un repost nelle mie storie di Instagram che utilizzava un linguaggio offensivo. Come tanti di noi, sono sconvolta dal dolore. Sono orgogliosa di essere dalla parte dell'umanità e della pace", aveva detto Maha in una dichiarazione a Variety in ottobre. L'atmosfera a Hollywood sarebbe particolarmente tesa. Solo poche ore fa è stata diffusa la notizia del licenziamento di Melissa Barrera da Scream 7 a causa di alcuni post sulla Palestina considerati antisemiti.