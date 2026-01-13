Digger, Jesse Plemons paragona il nuovo film di Alejandro González Iñárritu ad un "Dottor Stranamore moderno"

Tom Cruise è il protagonista del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, Digger, in cui la star di Top Gun e Mission: Impossible interpreta un uomo di nome Digger Rockwell. Sul film si conosce ancora ben poco, anche dopo la diffusione del primo teaser.

Nelle prime sequenze, si vede Tom Cruise che si esibisce in alcuni movimenti mentre impugna una pala e sfoggia una sorta di naso prostetico. In attesa di saperne di più, a stuzzicare i fan ci ha pensato Jesse Plemons.

Il paragone con il Dottor Stranamore di Kubrick

In una recente intervista a Variety, Jesse Plemons, che ha dichiarato: "Digger è stato uno dei copioni più strani, divertenti e tragici che abbia mai letto. C'è una sorta di atmosfera da Dottor Stranamore dei giorni nostri".

Jesse Plemons in una scena di Sto pensando di finirla qui

Satira politica con tanto di umorismo nero? Plemons non ha approfondito la questione ma ha elogiato la co-star Tom Cruise: "Vedere Tom buttarsi completamente, non in senso action o di imprese al limite della morte, ma mostrando fino in fondo quanto sia un attore straordinario, è stato entusiasmante".

Le poche informazioni su Digger

Al momento, le uniche informazioni circolate sul film di Iñárritu è che la storia riguarda 'una potente figura globale (Tom Cruise) che si affretta a convincere il mondo di essere il suo salvatore, prima che le conseguenze catastrofiche delle sue stesse azioni scatenino una distruzione su vasta scala'.

Tom Cruise è al comando di un cast corale che include Jesse Plemons, Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde ed Emma D'Arcy. Il film sarà distribuito al cinema il 2 ottobre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures. Digger dovrebbe essere presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, pochi giorni prima della sua uscita nelle sale.