Tom Cruise non vuole nessuno al suo fianco quando corre nei film?

Quante volte avete visto Tom Cruise correre assieme a qualcun altro in uno dei suoi film? Non ve ne vengono in mente, vero? Questo perché, secondo le voci, Tom non vorrebbe nessuno al suo fianco in quelle scene. Ma sarà vero?

Ai microfoni dell'Hollywood Reporter, Annabelle Wallis, co-star di Cruise nello sfortunato reboot de La Mummia, ha "scagliato la pietra" - un po' come fece Anne Hathaway con la storia delle sedie sul set di Nolan -, affermando che, nonostante lei sia riuscita a ottenere delle scene di questo tipo, l'attore è restio a concedere questo privilegio ad altri.

"Ho potuto correre con lui sullo schermo, ma mi aveva detto di no inizialmente. Mi disse 'Nessuno corre con me'" racconta "E io gli risposi 'Ma me la cavo davvero con la corsa'. Così ho iniziato a programmare i miei esercizi con il tapis roulant in modo che lui potesse vedermi correre ogni volta che arrivava. Decise quindi di aggiungere tutte queste scene in cui corriamo".

"Vincere un Oscar mi avrebbe reso meno felice. Ho corso con Tom Cruise in un film!" esclama.

Ora, mentre potrebbe essere una realtà il fatto che Tom non voglia altri attori come compagni di corsa, probabilmente perché in pochi riuscirebbero a tenere il passo, il Guardian ci tiene a puntualizzare che a quanto pare la Wallis non fu l'unica eccezione alla "regola": in in Jack Reacher: Punto di non ritorno, infatti, vediamo Tom correre con nientemeno che Maria Hill in persona, Cobie Smulders.

Evidentemente, l'addestramento dello S.H.I.E.L.D. è stato d'aiuto.

E voi, quale film di Tom Cruise (possibilmente dove corre come il vento) preferite?