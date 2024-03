Tom Cruise mostra gli addominali scolpiti mentre scala l'Hollywood Sign

Sembra che Tom Cruise abbia trovato un nuovo luogo iconico per realizzare le sue famose acrobazie. Sabato la star di Top Gun: Maverick è stata vista scalare l'Hollywood Sign, sulle colline di Hollywood a Los Angeles.

L'attore, vestito interamente di nero per le riprese, a un certo punto ha mostrato i suoi addominali da sotto la maglietta. Non è ancora chiaro quale progetto stesse girando Cruise sabato.

Di seguito potete vedere le foto di Tom Cruise:

Tom Cruise Spotted in Hollywood Today Performing a New Stunt ???? pic.twitter.com/1BXbpW7JRi — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) March 18, 2024

Tom Cruise flashes muscular abs at Hollywood landmark https://t.co/Omc46OmxgN #FoxNews — MichaelRemains (@MichaelRemains) March 19, 2024

Tom Cruise was spotted performing his own stunts atop the Hollywood Sign



18/03/24 pic.twitter.com/itZMbJ2FnE — ???? (@hsufhkshndk11) March 18, 2024

I progetti dell'attore

Cruise è apparso per l'ultima volta sullo schermo in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, che ha riportato il suo personaggio Ethan Hunt per il settimo film della lunga serie Mission: Impossible. Il film ha guadagnato 172 milioni di dollari al botteghino nazionale e ha ricevuto due nomination ai recenti 96° Academy Awards per i Migliori effetti visivi e il Miglior sonoro. Il titolo dell'ottavo film della serie non è ancora stato annunciato.

Cruise ha anche diversi altri progetti in fase di sviluppo. A febbraio sarà il protagonista del prossimo film del regista Alejandro G. Iñárritu (The Revenant, Birdman), mentre The Hollywood Reporter ha riportato a gennaio che Top Gun 3 è in fase di sviluppo presso la Paramount, con il regista di Maverick Joseph Kosinski in trattative per dirigere.

L'attore ha anche in programma di girare un film nello spazio da diversi anni, nell'ambito di un progetto annunciato per la prima volta dalla NASA nel 2020. La regia è affidata a Doug Liman, il regista con cui Cruise ha realizzato Edge of Tomorrow del 2014 e American Made del 2017.