Tom Cruise in miniatura: un pupazzo replica le sue prodezze (VIDEO)

Tom Cruise in una celebre sequenza di Mission: Impossible

Un pupazzo con le fattezze di Tom Cruise è protagonista di un esilarante video stop-motion pubblicato su Instagram. A segnalarlo è stato il sito The A.V. Club nella sua rubrica Great Job, Internet!, attirando l'attenzione sulla divertente creazione di Coralli Grieu, Victor Haegelin e Martin Flechtner. Il video, che potete vedere qui sotto, omaggia la spettacolare e sbalorditiva carriera action di Cruise, in particolare il franchise di Mission: Impossibile, riproducendo i più celebri stunt dei sei film, con l'aggiunta del famigerato momento, nell'estate del 2005, in cui l'attore si mise a saltare sul divano mentre era ospite di Oprah Winfrey.

Mission: Impossible - Rogue Nation: Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt in un momento da brivido del film

Il video è una per lo più sincera lettera d'amore allo statuto di Tom Cruise come star del cinema d'azione, in particolare in Mission: Impossible e i suoi vari sequel, parte integrante dell'immaginario collettivo dal 1996. Cruise, noto per la sua abitudine di girare gli stunt da solo, si è persino rotto un piede durante le riprese di Mission: Impossible - Fallout, ed è tornato sul set dopo appena due mesi, pur non essendo del tutto guarito all'epoca (l'inquadratura incriminata è rimasta nel film, poiché Cruise riuscì a completare il ciak prima di richiedere assistenza medica, e fu anche inclusa nel trailer, uscito prima che iniziasse la post-produzione vera e propria).

Mission: Impossible - Fallout: Tom Cruise, Vanessa Kirby e Henry Cavill in una scena del film

Prossimamente vedremo il divo in Top Gun: Maverick, atteso sequel della pellicola cult del 1986 che dovrebbe arrivare nelle sale a giugno, preceduto forse da un'anteprima al Festival di Cannes (si era parlato del film come possibile proiezione fuori concorso già quest'anno, prima dell'annullamento della kermesse per cause di forza maggiore). Successivamente toccherà a Mission: Impossible 7, le cui riprese sono attualmente in corso dopo vari rimandi dovuti all'emergenza sanitaria. Il settimo episodio, terzo diretto dal cineasta Christopher McQuarrie, è previsto per la fine del 2021, seguito dall'ottavo nel 2022.