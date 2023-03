Tom Cruise, la figlia Suri e la scelta del college: lui deve pagare anche se non hanno rapporti

Tom Cruise ha una figlia che non vede dal 2013, Suri, questo il nome di lei, sta per andare al college e l'attore dovrà pagarle le spese, anche se non la vede da dieci anni. La ragazza è nata dal matrimonio della star hollywoodiana con Katie Holmes. La madre, dopo il divorzio del 2012, ha ottenuto l'affidamento esclusivo di Suri che sembra orientata a studiare moda.

Suri, la figlia di 16 anni di Katie Holmes e Tom Cruise, sta presentando domanda per il college con l'aiuto della madre, poiché il padre non ha rapporti con lei e non ha voce in capitolo sulla decisione. Una fonte vicina a Katie, ha rivelato al Daily Mail che Suri sta facendo domanda ai college di tutto il mondo. Sua madre vorrebbe che la figlia rimanesse a New York per poterle stare vicino. La Holmes è molto orgogliosa di sua figlia, ma è anche estremamente iperprotettiva. Il padre Tom Cruise non avrà alcun ruolo nella decisione, poiché non ha rapporti con la figlia dal 2013, un anno dopo il divorzio con la terza moglie.

La notizia è stata diffusa dal Daily Mail che ha parlato con una fonte che conosce molto bene le dinamiche della famiglia Cruise/Holmes. "Suri e Tom non trascorrono del tempo insieme da dieci anni, lei non va neanche a vedere i suoi film. Lui ormai non ha più voce in capitolo nella vita della figlia", si legge sul popolare quotidiano britannico.

Lo stesso tabloid riferisce che la star di Top Gun: Maverick all'atto del divorzio si è impegnato a sborsare 400mila dollari al mese per il mantenimento della figlia. Katie Holmes riceverà questa somma fino al 18 aprile 2006, giorno in cui la ragazza raggiungerà la maggior età. L'attore, inoltre, deve pagare anche le spese "mediche, dentali, assicurative, per l'istruzione, per il college e per altri costi extracurricolari".

Alcuni anni fa Us Weekly rivelò che Tom Cruise non ha rapporti con la figlia perchè la ragazza non fa parte di Scientology. L'attore ha altri due figli, Connor e Isabella, adottati quando era sposato con Nicole Kidman. I rapporti con loro sono nella norma, anche perché i due fanno parte di Scientology.