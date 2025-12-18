Tom Cruise ritorna a puntare agli Oscar con il nuovo film di Iñárritu e il teaser svela il titolo del progetto

Warner Bros e Legendary hanno svelato, condividendone il primo teaser, il titolo del nuovo film diretto dal premio Oscar Alejandro González Iñárritu con star Tom Cruise.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 2 ottobre 2026, data che anticipa una quasi certa presentazione in uno dei principali festival cinematografici, come Cannes, Venezia o Toronto.

Cosa mostra il teaser

Il nuovo film si intitola Digger e, come ribadisce anche il poster ufficiale, sarà una "commedia di proporzioni catastrofiche".

Nel video si intravede Tom Cruise che, per l'occasione, si è trasformato fisicamente.

L'attore, nel video, è ritratto mentre indossa degli stivali da cowboy e ha una pala in mano all'interno di un appartamento e su un molo.

Ecco il teaser:

Le anticipazioni su Digger

Il regista, durante il Festival di Cannes, aveva anticipato: "Questa è una folle commedia. Lui mi fa ridere ogni giorno. La varietà che ho scoperto lavorando con Tom, per quel che mi riguarda, non ha precedenti nella mia carriera. Sono stato fottutamente colpito e felice".

La star del cinema, invece, aveva parlato della sua collaborazione con il filmmaker sostenendo che è stato "il momento più entusiasmante della mia vita".

Digger segna il ritorno del regista messicano Alejandro González Iñárritu dietro la macchina da presa dopo Bardo - La cronaca falsa di alcune verità, prodotto in collaborazione con Netflix.

Nel cast del film ci saranno inoltre Emma D'Arcy, Sandra Hüller (Anatomia di una caduta), Riz Ahmed (Sound of Metal), John Goodman (Il grande Lebowski), Jesse Plemons, Sophie Wilde e Michael Stuhlbarg.

Digger dovrà affrontare ai box office altri titoli come Verity, adattamento di un romanzo di Colleen Hoover che è stato diretto da Michael Showalter e con star Dakota Johnson e Anne Hathaway.