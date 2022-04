Tom Cruise e Helen Mirren guideranno le celebrazioni del Giubileo di platino della Regina Elisabetta II

Tom Cruise, Helen Mirren, Damian Lewis e Omid Djalili guideranno un cast composto da tanti altri talentosi performer al fine di celebrare il giubileo di platino della Regina Elisabetta II: l'evento sarà trasmesso in diretta su ITV dal parco privato del Castello di Windsor il 15 maggio.

Helen Mirren nel ruolo di Elisabeth II nel film The Queen

I conduttori dell'evento, che avrà luogo presso il Castello di Windsor, saranno Phillip Schofield e Julie Etchingham. Come accennato in precedenza, il programma include anche uno spettacolo in cui la Mirren, che nel 2006 ha vinto un Oscar interpretando la Regina in The Queen, si calerà nuovamente nella parte mentre un cast di "attori della Regina" sarà introdotto da un personaggio chiamato The Herald, interpretato da Djalili.

Le celebrazioni andranno in onda da Windsor il 15 maggio, in diretta televisiva su Itv, ovvero la stessa emittente televisiva che ha precedentemente trasmesso il concerto di Natale a Westminster presentato dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton.

Magnolia: un primo piano di Tom Cruise

Alla The Queen's Platinum Jubilee Celebration sono state invitate svariate star, inglesi ed internazionali, al fine di rendere omaggio alla Regina Elisabetta II. Tra i più attesi ci saranno Tom Cruise, Andrew Lloyd Webber, Joan Collins ed Helen Mirren, che aveva prestato il volto a Elisabetta II.