Tom Cruise entra nel Guinness dei primati grazie a Mission: Impossible - The Final Reckoning

Tom Cruise, grazie al film Mission: Impossible - The Final Reckoning, è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati.

L'attore, infatti, si è lanciato per ben 16 volte da un aereo con un paracadute in fiamme durante una delle sequenze più memorabili.

Una scena d'azione memorabile

Paramount, per celebrare il primato stabilito, ha condiviso un video in cui si mostra il dietro le quinte della sequenza d'azione interpretata da Tom Cruise per Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Nel filmato si vede l'interprete di Ethan Hunt che pianifica il lancio, riflettendo su come si muoverà in aria il paracadute e come dovrà reagire per evitare ogni possibile rischio mentre si trova in volo.

Il regista Christopher McQuarrie, inoltre, pianifica il modo in cui riprendere nel migliore dei modi l'impresa compiuta dalla star del cinema.

Ecco il video:

Il nuovo film del franchise

L'ultimo capitolo di Mission: Impossible è scritto da Christopher McQuarrie ed Erik Jendresen. Cruise, oltre a essere protagonista ed essersi messo alla prova con numerose scene d'azione ad alto tasso di adrenalina e molto rischiose, è coinvolto anche come produttore del progetto in collaborazione con il filmmaker, Paramount Pictures e Skydance.

Alla fine del precedente capitolo della storia dell'agente segreto, Mission: Impossible - Dead Reckoning, distribuito nel 2023, Ethan stava cercando di impedire che un potente programma di intelligenza artificiale chiamato Entity provochi il caos nel mondo e cada nelle mani sbagliate.

Nel cast ci sono inoltre Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga e Angela Bassett.