Tom Cruise, sua figlia ringrazia lui e Scientology: "Prima annaspavo nei miei problemi"

Isabella Cruise, figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman, ha ringraziato pubblicamente Scientology in una lettera aperta a tutti i membri del culto.

La giovane Bella ha scritto una testimonianza in occasione della sua 'promozione' a consulente nella chiesa di Scientology, il cui compito è quello di aiutare gli altri membri attraverso sessioni di autoanalisi con l'aiuto di un apparecchio elettronico chiamato E-meter. L'intervento è stato condiviso da Tony Ortega, uno dei più grandi critici del culto:

"Questo è quello di cui avevo bisogno. Quello è quello che cercavo. Il pezzo mancante. All'improvviso tutto ha iniziato ad avere senso. Abbiamo tutti bisogno di questi momenti, del duro lavoro, dei grandi sforzi. Ci sono volute diverse cadute e alcune corse in bagno per superare piccole crisi, ma ne vale la pena perché si supera tutto. Ringrazio mio padre per tutto. Sarei annegata nei miei problemi se non fossi stato presente per me, c'è voluta una famiglia intera per portarmi fino a qui."

Bella è sempre stata lontana dai riflettori, si è sposata nel 2015 con Max Parker e ha lanciato una linea di vestiti nel febbraio 2018 dal nome BKC (Bella Kidman Cruise). Tom Cruise e Nicole Kidman hanno sempre rispettato la privacy dei loro figli, l'attrice intervistata nel 2018 ha dichiarato: "Ci tengo molto alla privacy, devo proteggere tutto ciò che fanno, so al 150% che darei tutta la mia vita per i miei figli, perché è quello il mio scopo."