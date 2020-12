Tom Cruise e Christian Bale: le loro sfuriate sul set in un video mashup da urlo

Tom Cruise e Christian Bale sono i protagonisti di un video mashup in cui vengono riproposte le loro sfuriate sul set, dando vita a un fittizio scontro tra le due star.

Il filmato pubblicato da The GOAT Movie Podcast si apre con Tom Cruise che urla: "Tutti a Hollywood stanno facendo film grazie a noi!". Christian Bale replica quindi sarcastico grazie al sapiente montaggio audio: "Amico, sei incredibile!". Il premio Oscar sembra quindi sggredire verbalmente il collega e allontanarlo dal set prima che i due inizino a insultarsi a vicenda urlando sempre di più.

Il file usato per unirlo allo sfogo compiuto sul set dalla star di Mission: Impossible 7 risale al 2009, anno in cui Bale stava lavorando a Terminator Salvation e si era scagliato contro il direttore della fotografia Shane Hulbut, minacciando persino di picchiarlo.

Cruise ha invece compiuto le sue critiche a chi non stava seguendo con la dovuta attenzione i protocolli anti COVID-19 necessari a mantenere la sicurezza del cast e della troupe, ribadendo che in questo modo si rischiava di far perdere il lavoro a moltissime persone.