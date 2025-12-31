Tom Cruise conosce le battute di tutti i personaggi dei suoi film: Cameron Crowe svela il metodo della star

Il regista di Jerry Maguire ha raccontato in che modo la star di Top Gun e Mission: Impossible si prepara per la lavorazione dei film.

Tom Cruise ha lavorato con il regista Cameron Crowe in due film molto famosi, Vanilla Sky e Jerry Maguire, e secondo Crowe è stata una passeggiata perché la star di Mission: Impossible ha un metodo molto efficace quando si approccia ad un lavoro.

Intervistato dalla rivista Uncut, Cameron Crowe ha raccontato le qualità principali di Tom Cruise quando si ritrova a lavorare sul set di un film. La star di Top Gun e Mission: Impossible è famoso anche per la maniacalità nel curare i dettagli della lavorazione.

Il metodo di Tom Cruise

"Tom Cruise non è un regista, e sarà lui stesso a dirtelo" ha dichiarato Crowe nell'intervista "Ed è per questo che ripone molta fiducia nelle persone che lo dirigono". Lavorare con Tom Cruise è stato molto semplice per Cameron Crowe.

Tom Cruise in una scena di Top Gun: Maverick

"L'ho trovato facilissimo, e anche incredibilmente stimolante" ha confessato "È uno spasso da dirigere. Non dice mai di no a nulla, prova ogni tipo di cosa. Conosce il lavoro di tutti, conosce le battute di ogni personaggio, è presente per tutti. Per questo motivo si lascia alle spalle registi profondamente coinvolti, e a ragione. Rende tutto divertente".

L'energia di Tom Cruise sul set

Cameron Crowe ha elogiato Tom per l'energia che porta sul set grazie al suo amore per la musica: "Recita con la musica: mette su OK Computer dei Radiohead e fa la scena. È un grande appassionato di musica".

Anche nei film di Cameron Crowe con Tom Cruise, la musica ha un ruolo rilevante: "La musica nella colonna sonora di Vanilla Sky era musica che amavamo tutti, e su cui gli attori recitavano. Io sento qualcosa di diverso quando la musica parte, e questo ha davvero reso le scene migliori come risultato".

Cameron Crowe manca dalla regia dal 2015, quando uscì nelle sale con il suo ultimo film, Sotto il cielo delle Hawaii, con protagonisti Bradley Cooper, Emma Stone e Rachel McAdams.