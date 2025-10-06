"Tom Cruise sorprenderà il mondo intero": Iñárritu svela nuovi dettagli del suo prossimo film

Dopo anni passati a lavoro sulle saghe di Mission: Impossibile e Top Gun, Cruise è pronto a essere diretto dal regista Premio Oscar per Birdman e Revenant

Tom Cruise è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera e il primo passo lo vede protagonista del prossimo film di Alejandro González Iñárritu attualmente senza un titolo ufficiale.

Lo stesso regista, Premio Oscar per Birdman e Revenant - Redivivo, ha ribadito che la pellicola sorprenderà tutti, in particolar modo i fan della star di Mission: Impossible che vedranno il proprio idolo immerso in un ruolo completamente diverso da quanto interpretato in precedenza.

Le riprese della folle commedia di Iñárritu e Cruise si sono concluse a maggio dopo sei mesi e il regista ha dichiarato che il film sarà immerso nella sua fase di post-produzione fino a marzo. L'uscita è prevista il 2 ottobre 2026, ma i prossimi progetti di Cruise rimangono ancora avvolti nel mistero.

Alejandro Gonzalez Inarritu riceve l'Oscar per la regia di Birdman nel 2015

Iñárritu è certo: "Tom Cruise vi sorprenderà"

Il regista messicano ha promesso in una recente intervista a IndieWire che la performance di Cruise nel suo prossimo film, una commedia dark ancora senza titolo, "sorprenderà il mondo", aggiungendo: "Il pubblico vedrà qualcosa di completamente nuovo". Iñárritu ha anche parlato in termini entusiastici del suo rapporto di lavoro con Cruise:

"I suoi modi, la sua comprensione, la sua passione, la sua integrità e il modo in cui si prepara. Ama tutto il processo. Il cinema è la sua vita da 40 anni. Non ho mai visto nessuno così devoto. Sono stato felice di condividere con lui quella passione. E allo stesso tempo, abbiamo costruito un incredibile rapporto di fiducia reciproca".

Il regista ha proseguito: "Ci siamo divertiti un sacco. È stata dura, ma è stata una commedia esilarante. E abbiamo riso tantissimo. Ci siamo divertiti un mondo". L'ultimo film diretto da Iñárritu è Bardo - La cronaca falsa di alcune verità, presentato alla 79esima Mostra di Venezia e uscito su Netflix nel 2022.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena

Cosa racconta il nuovo film di Alejandro González Iñárritu?

Il film vedrà Tom Cruise in un ruolo del tutto inedito per l'attore. Il progetto, al momento intitolato Judy, è descritto dal regista come una "commedia brutale e selvaggia di proporzioni catastrofiche", una definizione che riflette perfettamente il tono ironico e inquietante della storia.

Cruise interpreterà un uomo potentissimo - una figura di spicco del potere globale - che, a seguito di un grave errore o di una decisione disastrosa, si ritrova involontariamente responsabile di una catastrofe di portata mondiale. Spinto dal rimorso e dal desiderio di rimediare, il suo personaggio intraprende un viaggio assurdo e disperato per convincere l'umanità di poterla salvare proprio dal disastro che lui stesso ha causato.