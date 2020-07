Tom Cruise e Brad Pitt erano la prima scelta per Le Mans '66 - La grande sfida

Tom Cruise e Brad Pitt si erano seduti al tavolo per la lettura dello script di Le Mans '66 - La grande sfida, ma alla fine l'accordo economico non è stato trovato.

Era già noto l'interessamento di Tom Cruise a recitare nel biopic per Le Mans '66 - La grande sfida. Grazie al Comic-Con@Home apprendiamo che in realtà Cruise e il collega Brad Pitt erano la prima scelta per il progetto e avevano anche partecipato a una lettura del copione.

Le Mans '66 - La grande sfida: Christian Bale, Matt Damon in una scena del film

A rivelarlo è il regista Joseph Kosinski, inizialmente coinvolto nel progetto prima che subentrasse James Mangold:

"Il progetto mai realizzato a cui penso sempre si intitolava Go Like Hell, divenuto in seguito Le Mans '66 - La grande sfida. ho sempre voluto fare un film sulle corse automobilistiche che non è sulle corse. C'era una storia fantastica che giustificava il film, si tratta di una di quelle storie grandiose che parlano di amicizia, rivalità e di una carriera incredibilmente pericolosa."

Intervista col vampiro, Brad Pitt: "Volevo mollare il film, ma mi sarebbe costato 40 milioni di dollari"

Kosinski è entrato poi nei dettagli del casting svelando che all'epoca le sue prime scelte per i protagonisti del film erano Tom Cruise e Brad Pitt, che hanno anche partecipato a una lettura dello script prima che il progetto finisse in un nulla di fatto e venisse poi riesumato tempo dopo con Christian Bale e Matt Damon:

"Sono arrivato al punto di avere Tom Cruise e Brad Pitt seduti con me al tavolo di lettura. la sceneggiatura era piuttosto buona, ma non siamo riusciti a trovare un accordo economico. Però è stato bello vedere che ne avrebbero fatto una versione fantastica."