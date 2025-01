Scissione 2, la promozione della serie sconvolge il pubblico alla stazione di New York

Dopo tre anni di lunga attesa, Scissione sta finalmente per tornare con la sua seconda stagione, il cui debutto è previsto per venerdì prossimo su Apple TV+, così il colosso dell'intrattenimento ha pensato a una particolare strategia promozionale.

Dopo l'arrivo di recensioni più che positive, i fan non vedono l'ora di scavare nella mente dei loro personaggi preferiti (sia interni che esterni). Alla vigilia dell'attesissima première della seconda stagione, il team di marketing di Apple ha ideato un modo insolito ma interessante per far conoscere alle masse la seconda stagione di Scissione.

Grazie a un post diventato virale sui social media del regista della serie, Ben Stiller, i passanti della Grand Central Station hanno potuto dare un'occhiata al mondo della serie, grazie a un evento pop-up che si è svolto proprio nel mezzo della stazione più trafficata di New York.

Il video mostra i dipendenti della Lumon che svolgono il loro lavoro senza prestare attenzione al mondo esterno. Sebbene il pop-up sia stato inizialmente riempito da attori sconosciuti, le star della serie Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry e Tramell Tillman sono poi apparse e hanno iniziato a lavorare all'interno del piccolo cubicolo pubblico. Mentre tutti gli altri chiacchierano, compreso Stiller, il cast all'interno è tranquillo e concentrato esclusivamente sui compiti che ha davanti.

Scissione segue Mark Scout (Adam Scott), un dipendente delle Lumon Industries che accetta un programma che separa i suoi ricordi extra-lavorativi da quelli lavorativi, il che significa che le due parti della sua vita non hanno alcuna conoscenza dell'altra. Due colleghi di Mark e della Lumon, nonché compagni di lavoro, sono Helly (Lower) e Dylan (Cherry), entrambi visibili nel video.

L'assenza dell'Irving di John Turturro è un po' preoccupante per i fan, considerando che la fine della prima stagione ha lasciato il suo destino un po' incerto. La seconda stagione vedrà il ritorno di Ms. Casey (Dichen Lachman), Ricken Hale (Michael Chernus), Harmony Cobel (Patricia Arquette), Burt Goodman (Christopher Walken) e Devon Scout-Hale (Jen Tullock). Tra le nuove aggiunte al cast figurano Alia Shawkat (Arrested Development), Bob Balaban (Best in Show), Merritt Wever (Nurse Jackie), Ólafur Darri Ólafsson (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e John Noble (Il Signore degli Anelli).