Tropic Thunder, Danny MCBride: 'Robert Downey Jr. era sempre nel personaggio, anche quando faceva pipì'

Robert Downey Jr. prese molto sul serio il suo ruolo in Tropic Thunder di Ben Stiller, quello dell'attore Kirk Lazarus, vincitore di cinque premi Oscar e fautore del metodo attoriale. Metodo che pare avesse assimilato radicalmente anche la star di Oppenheimer.

Danny McBride in una sequenza di Tropic Thunder

A raccontarlo è stato il collega Danny McBride, che a GQ ha raccontato che Downey Jr. rimase nel personaggio per tutto l'arco della produzione, addirittura anche quando doveva urinare. Un approccio che gli valse una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista.

Interpretazione h24

Nel film, Danny McBride interpreta l'addetto agli esplosivi Cody Underwood, e ha dichiarato di aver sentito Robert Downey Jr. andare al bagno rimanendo totalmente nel personaggio e parlando da solo:"Penso che durante una delle riprese avessero lasciata accesa la microcamera di Downey e così ero lassù e pensavo 'Oh cavolo, posso sentire cosa sta dicendo'. Stava parlando con le persone ed era nel personaggio tutto il tempo. E poi l'ho visto tornare alla sua roulotte e parlava da solo".

Il dettaglio più bizzarro riguarda il momento in cui Downey Jr. si allontanò per fare pipì:"Cantava 'Andrò a svuotare il serpente, andrò a svuotare il serpente'. Improvvisò una canzone riguardo al fatto che stesse per fare pipì, mantenendosi nel personaggio, senza alcun beneficio per nessuno tranne che per se stesso" ha svelato divertito McBride.

Tropic Thunder racconta la storia di un gruppo di attori viziati ed egocentrici che passano dal recitare in un film di guerra a prendere parte ad un vero conflitto bellico nella giungla del Sudest asiatico. Nel cast anche Ben Stiller, Jack Black, Tom Cruise e Matthew McConaughey.