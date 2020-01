Tolo Tolo: il video della canzone La cicogna strabica, tratta dal nuovo film di Checco Zalone

Tolo Tolo, il film campione di incassi, contiene anche la canzone La cicogna strabica e Checco Zalone ha ora condiviso online il video, ricordando che il lungometraggio non è un cartone animato.

Il filmato mostra la star della comicità spiegare a un gruppo di bambini in musica come la loro vita sia in parte legata a un destino che, a volte, non vede particolarmente bene.

Checco Zalone, protagonista dell'inizio 2020 cinematografico con il suo nuovo film - qui potete leggere la nostra recensione di Tolo Tolo - ha utilizzato ancora una volta l'ironia per creare un brano che affronta tematiche sociali e problemi contemporanei, per la gioia dei suoi fan che stanno riempiendo in questi giorni le sale.

Tolo Tolo racconta la storia di un imprenditore pugliese che, per fuggire ai debiti in seguito a un'iniziativa fallimentare, si rifugia in Africa. Quando anche lì i suoi sogni vanno in frantumi, decide di tornare in patria ma per vie traverse, affrontando il cosiddetto "grande viaggio" insieme ai migranti che sperano in una vita migliore sul continente europeo.