Tokyo Vice: il trailer della serie di Michael Mann con star Ansel Elgort

Tokyo Vice è la nuova serie prodotta e diretta da Michael Mann di cui online è stato condiviso il trailer in attesa del debutto su HBO Max che avverrà il 7 aprile con i primi tre episodi, seguiti dalla distribuzione di due puntate ogni settimana. Nel filmato si vede il protagonista affrontare il pericoloso mondo del crimine di Tokypo, scoprendo i segreti di killer, criminali e truffatori mentre lavora come giornalista.

Tokyo Vice può contare su una sceneggiatura firmata dal commediografo J.T. Roger sullo sfondo dei veri racconti del giornalista Jake Adelstein, al seguito della Polizia Metropolitana di Tokyo e in seguito autore del memoir Tokyo Vice: An American Reporter On The Police Beat In Japan.

L'attore Ansel Elgort, recentemente tra i protagonisti di West Side Story, interpreta lo scrittore e giornalista Jake Adelstein, che entra nel mondo della squadra di polizia chiamata Tokyo Vice, raccontando la sua discesa quotidiana nel mondo del crimine di Tokyo, dove nulla è ciò che sembra.

Ken Watanabe è Hiroto Katagiri, detective nella divisione contro il crimine organizzato del Dipartimento di Polizia di Tokyo che fungerà da figura paterna per Jake, aiutandolo e facendogli da guida nel mondo del crimine organizzato giapponese. Nel cast dello show anche Rachel Keller, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi, Hideaki Ito, Show Kasamatsu, Tomohisa Yamashita, Shun Sugata, Masato Hagiwara, Ayumi Tanida e Kosuke Toyohara.

Michael Mann ha diretto il pilot dello show, che è stato girato in Giappone, ed è anche co-produttore insieme a J.T. Rogers.