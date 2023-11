Tokyo Vice 2: nuovi personaggi svelati nelle prime immagini dello show

Sono state diffuse in rete le prime immagini ufficiali della seconda stagione di Tokyo Vice, serie creata da J.T. Rogers per il servizio streaming Max. Nelle immagini possiamo dare una prima occhiata ai nuovi personaggi.

Posiamo quindi ammirare la new entry Shoko Nagata interpretato da Miki Maya, un'investigatrice che vuole assumere una posizione più aggressiva contro la yakuza, e la Naoki Hayama di Yosuke Kubozuka, un altro membro della galleria di personaggi della malavita dello show. Di seguito sono riportate le dichiarazioni del creatore J.T. Rogers sulla risoluzione delle storie della prima stagione:

"Abbiamo avuto la benedizione di Max per concludere la stagione 1 con un episodio che non prevedeva altro che cliffhanger. Stavo scrivendo la seconda stagione mentre giravamo la prima, quindi è la stessa storia che stiamo seguendo. Tutto ciò che è stato lasciato in sospeso alla fine della stagione 1 sarà risolto, se non immediatamente, nel corso della stagione. Alcune cose subito, altre più avanti".

Dove eravamo rimasti con Tokyo Vice?

Gran parte della prima stagione di Tokyo Vice seguiva Samantha (Rachel Keller) e i suoi sforzi per scoprire il destino dell'amica scomparsa Polina (Ella Rumpf). Nel finale della prima stagione, il tentativo di Samantha di pagare i rapitori di Polina si è concluso con il suo tradimento da parte di Akira (Tomohisa Yamashita), il fidanzato di Polina, che l'ha lasciata nell'indigenza e costretta ad accettare un prestito dagli usurai della yakuza.

Nel frattempo, Jake (Elgort) è rimasto con una videocassetta che dovrebbe fornirgli un indizio su dove potrebbe trovarsi Polina e la consegna a Katagiri (Ken Watanabe). Ma Katagiri ha i suoi problemi, dopo aver mandato via la sua famiglia per proteggerla da Tozawa in seguito alle minacce del leader della yakuza nei confronti suoi e di Jake. Sato (Show Kasamatsu), invece, è stato lasciato in condizioni disastrose dopo essere stato pugnalato dallo scrittore tossicodipendente Haruki (Motoki Kobayashi).

La seconda stagione di Tokyo Vice debutterà su Max nel febbraio 2024.