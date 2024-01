Tokyo Vice 2: il trailer della serie anticipa i pericoli affrontati dal protagonista

L'8 febbraio debutterà sugli schermi di Max la stagione 2 della serie Tokyo Vice, il progetto con protagonisti Ansel Elgort e Ken Watanabe prodotto da Michael Mann, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel filmato promozionale del ritorno dello show, disponibile in Italia su Paramount+, si vede il reporter al centro della trama affrontare nuovi pericoli e ricevere persino una minaccia di morte, mentre avvengono sempre più crimini.

Il prossimo capitolo della storia

Nei nuovi episodi di Tokyo Vice, che è stata girata proprio in Giappone, il giovane Jake Adelstein, interpretato da Ansel Elgort, si rende conto che la sua vita, e quella di chi gli sta accanto, sono in pericolo.

La serie è firmata dal commediografo J.T. Roger sullo sfondo dei veri racconti del giornalista Jake Adelstein, al seguito della Polizia Metropolitana di Tokyo e in seguito autore del memoir Tokyo Vice: An American Reporter On The Police Beat In Japan.

L'attore Ansel Elgort, recentemente tra i protagonisti di West Side Story, interpreta lo scrittore e giornalista Jake Adelstein, che entra nel mondo della squadra di polizia chiamata Tokyo Vice, raccontando la sua discesa quotidiana nel mondo del crimine di Tokyo, dove nulla è ciò che sembra.

Ken Watanabe è Hiroto Katagiri, detective nella divisione contro il crimine organizzato del Dipartimento di Polizia di Tokyo che fungerà da figura paterna per Jake, aiutandolo e facendogli da guida nel mondo del crimine organizzato giapponese. Nel cast dello show anche Rachel Keller, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi, Hideaki Ito, Show Kasamatsu, Tomohisa Yamashita, Shun Sugata, Masato Hagiwara, Ayumi Tanida e Kosuke Toyohara.

Michael Mann ha diretto il pilot dello show, che è stato girato in Giappone, ed è anche co-produttore insieme a J.T. Rogers