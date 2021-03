Toilet: concluse le riprese del nuovo film di Gabriele Pignotta

Toilet è il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Gabriele Pignotta e le riprese si sono concluse da pochi giorni.

Il progetto è il terzo lungometraggio realizzato dietro la macchina da presa dal commediografo teatrale e il quinto nel ruolo di sceneggiatore.

Gabriele Pignotta è tornato a lavorare come regista dopo Ti sposo ma non troppo e Ötzi e il mistero del tempo, vincitore del 48°Giffoni Film Festival.

Toilet affronta la sfida di raccontare una storia ironica ed emozionante attraverso un solo attore in un'unica location dove gli altri personaggi intervengono solo attraverso le numerose telefonate.

Il lungometraggio è una produzione Fenix Entertainment SpA e Vision Distribution e sarà distribuito prossimamente da Vision Distribution.

Ad arricchire il cast l'amichevole partecipazione di Francesco Pannofino e Lillo, rispettivamente voci-off del Maresciallo dei Carabinieri e di Roberto, il socio del nostro sventurato protagonista.

Toilet: una foto del film

La sinossi ufficiale anticipa:

Flavio Bretagna (Gabriele Pignotta) ha l'appuntamento di lavoro più importante della sua vita. Tra le telefonate dei clienti, i messaggi vocali della segretaria e le chiamate dell'ex-moglie, Flavio si mette alla guida della sua auto verso l'occasione che aspettava da tempo. Preso da un susseguirsi di telefonate, non si accorge di aver sbagliato strada e si ferma in una piccola area di servizio. Sempre al telefono, freneticamente distratto, va in bagno ma quando prova a uscire la porta è bloccata. Grida aiuto, ma nessuno risponde. Non c'è anima viva. Flavio Bretagna è solo, è rinchiuso nel bagno di una sperduta area di servizio e non ha proprio idea di dove si trovi. Fuori, la sua vita va avanti senza di lui: l'opportunità di lavoro che aspettava, il compleanno della figlia con la quale cerca di recuperare il rapporto... Il tempo passa ma la situazione non si sblocca. Riuscirà Flavio a non perdere tutto?