To Rome with Love: stasera su Iris il film di Woody Allen in cui ha recitato anche Cecilia Capriotti

Stasera su Iris, in seconda serata alle 23:24, arriva To Rome with Love, la commedia scritta e diretta da Woody Allen, girata completamente a Roma nell'estate 2011. Il film ha segnato il ritorno alla recitazione cinematografica sia per il regista che per il premio Oscar Roberto Benigni.

Nel cuore della Città Eterna, si snodano diverse storie: un architetto americano (Alec Baldwin) molto noto che rivive la sua gioventù, un borghese romano qualunque (Roberto Benigni) che all'improvviso si trova ad essere la massima celebrità di Roma, una giovane coppia provinciale (Alessandro Tiberi e Alessandra Mastronardi) attratta in incontri romantici separati, e un regista americano di opera che tenta di far salire sul palcoscenico un impresario di pompe funebri cantante.

Roberto Benigni insieme a Woody Allen sul set di To Rome with Love

Inizialmente doveva essere Bop Decameron, come omaggio all'opera più famosa di Giovanni Boccaccio e alla sua struttura "a episodi", legati da una cornice comune. Poi ha prevalso l'idea della cartolina dalle vacanze romane, da qui il titolo To Rome with Love. E chissà se con un nome diverso sarebbe cambiata anche l'accoglienza riservata alla commedia da pubblico e critica: To Rome with Love viene considerato uno dei peggiori film di Woody Allen.

Curiosità: nel cast recita anche Cecilia Capriotti, ora concorrente del Grande Fratello Vip 5, nel piccolo ruolo di Serafina, la sexy segretaria di Leopoldo e prima ancora del suo capo.