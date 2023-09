Tiziano Terzani. Il viaggio della vita: la data di uscita del documentario sul grande giornalista e scrittore

Wanted Cinema ha svelato la data di uscita di Tiziano Terzani. Il viaggio della vita, in arrivo nelle sale italiane l'11, il 12 e il 13 settembre in occasione dell'anniversario della sua nascita, il 14 settembre 1938. Nel documentario diretto da Mario Zanot (Anam, Il senzanome) l'inconfondibile voce di Terzani ripercorre le tappe più significative della sua vita, intrecciando la sfera privata e gli avvenimenti storici di cui è stato testimone. Alla voce narrante di Monica Guerritore il compito di congiungere tra loro i capitoli di questo incredibile viaggio.

Per realizzare il documentario sono stati usati sia materiali d'archivio, come foto dell'archivio Terzani, Super 8 di famiglia e filmati storici, sia animazioni 3D, illustrazioni originali e motion graphic. Un lavoro durato due anni e reso possibile anche grazie a registrazioni audio inedite, che arricchiscono il ritratto di Tiziano Terzani facendo emergere a tutto tondo la sua complessa figura.

Terzani si guarda indietro, con spirito critico, senza nascondere i propri errori, le proprie disillusioni, come quella legata al fallimento delle tante rivoluzioni in cui aveva fortemente creduto, prima fra tutte quella cambogiana di Pol Pot e dei khmer rossi. Ma guarda anche al futuro, ricordando come dopo l'11 settembre abbia deciso di rimettersi in cammino, nonostante la malattia, per diventare uomo di pace. E dà infine ai giovani un messaggio di speranza, nella convinzione che chiunque possa inventarsi la propria vita, come ha fatto lui.