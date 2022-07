Tiziano Ferro, il fisco italiano gli pignora nove milioni di euro

Tiziano Ferro ha subito un pignoramento di nove milioni di euro: il provvedimento è stato chiesto dal fisco italiano ed è stato eseguito dal Tribunale di Latina, città in cui il cantante è nato. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'artista non avrebbe versato Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008.

La battaglia legale tra l'Agenzia delle Entrate e Tiziano Ferro va avanti da parecchi anni, il cantante ha vissuto un periodo della sua vita a Londra e, proprio in quegli anni, non avrebbe versato le tasse al fisco italiano che ha puntualmente battuto cassa. Al Tribunale di Latina, come riporta l'AGI, il cantante era rappresentato da un team legale composto dagli avvocati Gabriele Escalar, Andrea Curzio e Giulia Catone.

Il Tribunale di Latina, presso il quale si sono svolte le udienze, ha scritto nel dispositivo "non si ravvisano i presupposti per la sospensione del pignoramento e della procedura esecutiva in corso visto il rigetto nel corso della lunga battaglia legale di tutte le doglianze del debitore e la debenza dei crediti erariali richiesti dall'Agenzia delle Entrate per conto dell'Amministrazione finanziaria", come riporta l'agenzia giornalistica.

Il Tribunale ha respinto la sospensione proposta da Ferro, il cantante deve farsi carico anche delle spese legali in favore dell'Agenzia delle Entrate, che nella lite era rappresentata dall'avvocato Samantha Luponio.

Il primo round va quindi a favore del Fisco italiano, nella seconda fase Tiziano Ferro potrà introdurre il giudizio di merito per ribaltare la decisione odierna. Il Tribunale, come riporta ancora l'AGI: "ha ritenuto che il motivo di opposizione, che verteva sulla nullità della notifica del pignoramento, non appare in grado di 'giustificare la sospensione dell'esecuzione presso terzi, in considerazione del principio secondo il quale alla proposizione dell'opposizione consegue la sanatoria del dedotto vizio di notificazione'".

Tiziano Ferro vive a Los Angeles con il marito Victor Allen, i due si sono sposati nella città californiana il 25 giugno del 2019, la coppia poi ha celebrato l'unione civile nel nostro paese, a Sabaudia, il 13 luglio 2019. Nel 2022 i coniugi hanno avuto due figli, diventando padri di una bimba, Margherita, di nove mesi, e di un bimbo, Andres, di quattro mesi. "Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres", aveva scritto il cantante nel post in cui aveva annunciato il lieto evento.