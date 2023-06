Tiziano Ferro: 'Mi gridano fro*io e scappano, hanno in comune la vigliaccheria' (VIDEO)

Durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Tiziano Ferro ha affrontato con forza e determinazione il problema della discriminazione, toccando le corde più intime del pubblico presente con un discorso profondo e personale. Il cantante ha scelto di leggere un testo raccontando un episodio in cui ha subito gli insulti di un omofobo, criticando la codardia di coloro che offendono gratuitamente e poi si dileguano. Ferro ha voluto inviare un messaggio di speranza e resilienza ai suoi ammiratori, invitandoli a non farsi influenzare dalle opinioni negative e a vivere la propria vita in modo autentico e vero.

Tiziano Ferro, prendendo tra le mani il foglietto che aveva preparato ha iniziato a leggere: "Voglio leggervi una cosa che non riguarda esclusivamente la discriminazione sentimentale, riguarda tantissimi gradi di discriminazione con i quali dobbiamo combattere ogni giorno. Un paio di anni fa un ragazzo su passando da destra mi gridò Brutto frocio! Schizzando via come il perfetto codardo che era", ha ricordato l'artista.

"Hanno tutti in comune un elemento la vigliaccheria - ha continuato il cantante di Latina - Perché io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi se avessero almeno quel minimo di dignità, di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti. Invece no, un'offesa gratuita, volgare pubblica e poi la fuga".

"Avrei voluto sbranare quel pusillanime, ridurlo a terra per poi infierire, restituire le offese, urlando forte per aggiungere terrore al dolore, terminare solo quando avrei visto quell'idiota vittima della peggior mortificazione: essere umiliato da un fr*cio - ha affermato Tiziano - Io non sarei scappato però, sarei rimasto lì a guardare quell'individuo con attenzione e magari anche con compassione, per ricordargli una volta per tutte come è fatto un uomo".

Nella parte finale, Tiziano ha esortato i fan a vivere la propria vita senza farsi influenzare dai giudizi negativi: "Prendetevi la vostra vita ragazzi, qualunque essa sia, diventate ciò che volete e non ciò che gli altri vi impongono".

Nel febbraio del 2022 Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen sono diventati padri di due bambini, Margherita e Andres. Per loro niente passaporto italiano, come ha spiegato il cantante "Oggi, se voglio far entrare i miei figli in Italia, so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante", ha raccontato il cantante in un'intervista a Rolling Stones del settembre 2022.