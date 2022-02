Tiziano Ferro e Victor Allen sono diventati genitori: ecco Margherita e Andres (foto)

Splendida notizia per Tiziano Ferro e il marito Victor Allen: i due sono diventati padri di due figli, una bimba, Margherita, di 9 mesi, e di un bimbo, Andres, di 4 mesi. Il cantante di Latina ha condiviso la gioia sua e di Victor attraverso un post pubblicato su Instagram.

Tiziano Ferro ha coronato il sogno di diventare padre. Il cantante aveva espresso già in passato la speranza di poter allargare la famiglia, dopo essersi sposato con Victor a Los Angeles il 25 giugno del 2019. I due sono stati fidanzati tre anni, si sono conosciuti proprio nella città californiana, dove attualmente vivono e dove Allen svolge la sua attività di consulenza.

Il cantante, originario di Latina, ha raccontato su Instagram di aver ricevuto due telefonate, in momenti diversi, che gli hanno annunciato l'arrivo dei due piccoli. Tiziano ha chiesto di rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia "comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres". In pratica il cantante, almeno per ora, non vuole rivelare se abbia fatto ricorso all'adozione, ad una mamma surrogata o alla procreazione assistita.

Sulla foto di Instagram, Tiziano Ferro ha in braccio i suoi due figli, Ferro appare sorridente, alla sue spalle c'è Victor. Nella caption c'è il racconto di quello che è successo in questi ultimi mesi "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra".

Nella seconda parte del post, Ferro ed il suo compagno, si impegnano ad affrontare il compito di genitori, che considerano "il più alto degli onori", con tutto l'amore possibile ma anche con grande dedizione, quella necessaria per crescere i propri figli: "Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo".

Nelle ultime righe, un nuovo richiamo al rispetto della privacy dei due nuovi arrivati in casa Ferro/Allen: "Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile. Grazie per l'amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!"