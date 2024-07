Tiziano Ferro al cinema con i figli si commuove per Inside Out 2, poi scrive su Instagram: "Mi vendicherò"

Il cantante di Latina ha accompagnato i figli al cinema per assistere alla visione del film campioni di incassi in tutto il mondo ma qualcosa lo ha turbato e si è sfogato sui social.

Tiziano Ferro è un papà molto affettuoso e premuroso, come ha dimostrato più volte in questi anni, a partire dal 28 febbraio 2022, quando ha annunciato al mondo che lui e Victor Allen erano diventati genitori di due figli: Margherita e Andreas. La prima aveva nove mesi, il secondo quattro.

Le emozioni di Tiziano Ferro per le avventure di Riley

Nelle ultime ore, l'artista di Latina, che a settembre ha divorziato da suo marito, ha accompagnato i bambini al cinema per regalarsi qualche ora di svago con i suoi adorati figli. Il film che hanno scelto è stato Inside Out 2, il campione di incassi di quest'anno e il primo film a superare il miliardo di dollari al box office mondiale nel 2024.

La trama della pellicola, incentrata su Riley, ormai diventata tredicenne, ha commosso Tiziano. La piccola protagonista con l'arrivo della pubertà vive nuove emozioni: Imbarazzo, Ennui, Nostalgia, Invidia e Ansia, quest'ultima, in particolare, avrà colpito particolarmente il cantante che non ha mai nascosto il suo carattere apprensivo, uno stato d'animo che il divorzio ha sicuramente acuito.

Tiziano Ferro al cinema con i due figli

Quando annunciò la separazione dal marito l'autore di Sere Nere scrisse: "sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita". La priorità sono i suoi due bambini, che non possono seguirlo in Italia durante gli impegni lavorativi "perchè il nostro Paese non tutela i figli avuti da coppie dello stesso sesso". Una situazione che sicuramente gli sta creando molta preoccupazione.

L'avviso ironico alla Disney e la rabbia del cantante per l'intimità violata

Una volta tornato a casa, Tiziano Ferro nelle storie di Instagram ha condiviso un messaggio per la casa di produzione del film, dove sottolinea le emozioni provate durante la visione del lungometraggio. " Non avevo mai provato l'ebrezza del pianto ininterrotto dal primo all'ultimo minuto di un film. Disney, vi manderò la fattura dello psicologo. In ogni caso, è obbligatorio andare a vedere questo film", ha scritto, aggiungendo gli hashtag #PapàAnsioso e #TeamGioia. Qui trovate la nostra recensione di Inside Out 2.

Inside Out: la serie spin-off in arrivo su Disney+ nel 2025

Le sue lacrime sono state 'rubate' da una reporter che le ha condivise sui social, rendendole virali. Il cantante, attraverso le sue storie di Instagram, ha scritto: "Messaggio alla reporter che ha rubato questi scatti: goditi l'attenzione ora, tanto prima o poi mi vendicherò! E tu sai che accadrà! Il karma gira". Questo messaggio, letto così, sembra indicare che Tiziano Ferro sia stato colto in un momento di intimità mentre era al cinema con i suoi figli minori, commuovendosi per il film, e che la reporter abbia pubblicato le foto senza il suo consenso.