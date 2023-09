Tiziano Ferro divorzia da Victor Allen: 'Momento delicato, tutta l'attenzione per i miei due figli'

Tiziano Ferro ha annunciato via social di aver avviato le pratiche per il divorzio dal marito Victor Allen, ragion per cui sarà costretto ad annullare alcuni impegni di lavoro.

Tiziano Ferro e Victor Allen divorziano. A diffondere la notizia è stato il cantautore di Latina direttamente attraverso i suoi canali social. Conosciutisi nel 2016 durante le riprese del videoclip "Valore assoluto", i due si sono sposati nel luglio 2019 e quasi tre anni dopo, nel febbraio 2022, hanno annunciato di essere diventati genitori dei piccoli Andres e Margherita, di rispettivamente 9 e 4 mesi.

"Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio", va subito al punto Tiziano Ferro, annunciando che il grande sogno d'amore, dopo il doppio matrimonio (a Los Angeles e a Sabaudia) e due figli, si avvia a un triste e prematuro epilogo.

"È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza" annuncia Ferro "sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita". La priorità, adesso, sono i suoi due bambini, Andres e Margherita, che non possono però seguire papà Tiziano in Italia per gli impegni lavorativi perchè il nostro Paese non tutela i figli avuti da coppie dello stesso sesso.

Chi è Victor Allen

Americano, 58 anni, Victor Allen è un ex consulente della Warner Bros., oggi a capo della sua agenzia di marketing. Molto riservato (ufficialmente non ha neppure un profilo Instagram), ha conosciuto Tiziano Ferro per caso, nel 2016, negli studi Warner. Da allora i due sono stati inseparabili, tanto da rendere praticamente scontata la risposta dell'artista davanti a una proposta di matrimonio affidata a una tazza. Le cerimonie civili sono state due, la prima a Los Angeles il 25 giugno 2019, la seconda a Sabaudia il successivo 14 luglio, e dopo meno di tre anni, il 28 febbraio 2022, la coppia ha annunciato di avere due figli di nove e quattro mesi.