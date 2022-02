Tiziano Ferro adotta un cane destinato all’eutanasia: “Si chiama Gianni e ha 8 anni” (video)

Un nuovo cane è arrivato a casa di Tiziano Ferro e del compagno Vicotr, si tratta di Johnny, italianizzato in Gianni, ha 8 anni ed era nella lista eutanasia del canile che lo ospitava. Il cantante recentemente aveva perso due amici a quattro zampe, ad agosto 2021 Beau e a gennaio di quest'anno Jake.

Tiziano Ferro ama i cani e adora salvarli dai canili, il cantante e il marito Victor nella loro abitazione di Los Angeles preferiscono prendersi cura di cani che nessun altro è disposto ad adottare. In passato Tiziano aveva raccontato di aver accolto Ellie e Beau di 7 e 8 anni "due Dobermann abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000".

Dopo la morte di Beau e di Jack, Tiziano Ferro ha deciso di prendersi cura di un altro cane abbandonato e destinato a morire senza il suo amorevole gesto. Il cantante ha presentato il nuovo arrivato ai suoi follower di Instagram, nella caption che accompagna il video ha scritto "si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni. Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista "eutanasia" di un brutto canile, perché per lui non c'erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore".

Il video mostro Gianni fare le feste a Tiziano, come a ringraziarlo per averlo salvato da morte crudele e sicura. Nella seconda parte del post l'artista ricorda la scomparsa del suo cane Jake, morto lo scorso gennaio, e riferendosi a Gianni, scrive: "la sua vita d'ora in poi sarà solo gioia e amore infinito - e aggiunge - perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Se avete bisogno d'amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti, capaci di insegnare smisurata gratitudine - pensateci! Benvenuto a casa Gianni!!!".