Massimo Ranieri e Tiziano Ferro, la leggenda metropolitana sui due cantanti

Massimo Ranieri e Tiziano Ferro sono padre e figlio: questa è l'assurda leggenda metropolitana che da molti anni gira su internet. Ecco come è nata la fake news.

Ferro: una scena del documentario

È difficile risalire alle origini di una leggenda metropolitana, quella che vuole che Tiziano ferro sia il figlio illegittimo di Massimo Ranieri ha radici vecchie, e secondo alcuni risale ad una risposta data da un utente su Yahoo Answer. Ma di questa risposta non si ha traccia, molti parlano di una somiglianza fisica tra i due ma naturalmente Tiziano e Massimo non sono parenti, neanche alla lontana. Il padre di Tiziano Ferro si chiama Sergio, è di Latina e fa il geometra. Massimo Ranieri ha una sola figlia, Cristiana Calone nata nel 1971 dalla sua relazione con Franca Sebastiani e riconosciuta dall'artista solo nel 1995.

Massimo Ranieri in un'immagine dal film Passione di John Turturro

Massimo Ranieri e Tiziano Ferro si sono esibiti insieme per la prima volta quest'anno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Presentati da Amadeus, i due artisti hanno cantato Perdere l'amore. Nella conferenza stampa di presentazione Ranieri disse ai giornalisti. "Tiziano ha dichiarato di essere rimasto fulminato quando nel 1988, davanti alla tv insieme al papà, mi vide a Sanremo con 'Perdere l'amore'. È stato lui a cercarmi insieme ad Amadeus e sarò felicissimo di ricantarla con questo grande artista".

Alla fine dell'esibizione Massimo Ranieri, a conoscenza della leggenda che gira su loro due, scherzò: "Stasera ti permetto di chiamarmi papà" e Tiziano ridendo rispose "Non so come la prenderà mio padre". Ferro poi strappò una promessa a Massimo, Tiziano a Luglio 2020 si sarebbe dovuto esibire live allo Stadio San Paolo di Napoli, Massimo promise di esserci ma poi il 2020 ci ha messo lo zampino ed il concerto è saltato e persino lo stadio ha cambiato nome.