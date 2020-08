Tiziano Ferro: morto il suo cane Beau: "Il suo cuore si è fermato stanotte..."

Beau non è riuscito a passare la notte: il cane di Tiziano Ferro che ha tenuto in ansia non solo il cantante ma anche i suoi fan è morto stanotte.

Tiziano Ferro ha annunciato la morte del suo cane su Instagram: il cantante nei giorni scorsi aveva tenuto costantemente aggiornati i suoi follower sulla condizioni di salute di Beau che alla fine non ha retto ai postumi dell'operazione.

Tiziano Ferro aveva adottato Beau ed in altro dobermann lo scorso aprile, li aveva presi da un canile dove i due cani erano stati abbandonati perchè non erano abbastanza aggressivi, Tiziano raccontò la loro storia su Instagram:"Vi presento Ellie e Beau: 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000€. La dolcezza più infinita, l'amore e la gratitudine che solo queste anime sanno dare. Anche questo può salvare vite insieme al lavoro dei nostri eroi negli ospedali. Perché abbiamo bisogno anche di queste cure, di amore in più".

Oggi Tiziano piange la morte di uno dei due cani: Beau era stata operata nei giorni scorsi perchè aveva due milze ed una gli era esplosa procurandogli una grave emorragia che non è riuscito a superar nonostante gli sforzi dei veterinari che l'aveano presa in cura. Tiziano ha informato i follower con un commovente post sul social network: "Beau non ce l'ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore... Adottate un cane adulto, pensateci se potete.". Oltre ai fan anche persone del mondo dello spettacolo gli stanno mostrando la loro vicinanza e affetto, tra i primi a commentare il post ci sono stati Roberta Capua, Fiordaliso, ed Antonella Clerici che ha scritto: "E' stato un cane fortunato nella sua infelice vita ha incontrato voi e conosciuto l'amore. Che dolore".